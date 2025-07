Prima ruba, poi si ubriaca. Finito in coma etilico, arrestato al Pronto soccorso.

Se pensavate che le avventure di Baywatch si limitassero alle onde e ai salvataggi, vi sbagliavate di grosso. La realtà quotidiana può essere ben più complessa e sconvolgente, come dimostra l’episodio di Viareggio del 7 luglio 2025, dove una serie di comportamenti irresponsabili ha portato a conseguenze drammatiche. Perché la sicurezza non va mai sottovalutata, e i dettagli più oscuri spesso si celano dietro le apparenze più tranquille...

Viareggio, 7 luglio 2025 – Nella popolarissima serie televisiva ‘Baywatch’, un cult degli anni Novanta, la squadra di bagnini capitanata da Mitch Buchannon-David Hasselhoff non si limitava a salvare la vita ai pericolanti in mare, ma collaborava attivamente con le forze dell’ordine a mantenere la sicurezza del litorale, fino a sventare eventuali complotti che coinvolgessero la spiaggia. Si parva licet – e in modo più prosaico, ma non per questo meno interessante – i bagnini di Viareggio sabato mattina hanno fatto qualcosa di simile, assicurando l’arresto di un malvivente che, in tutta evidenza, aveva convertito i proventi della sua attività illecita in copiose libagioni, tanto da farsi sorprendere dall’alba privo di sensi, riverso sulla sabbia. 🔗 Leggi su Lanazione.it