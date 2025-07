Bollo auto 2026 cosa cambia | tutte le novità

Sei curioso di scoprire cosa cambierà con il bollo auto nel 2026? Le novità in arrivo promettono di rivoluzionare il pagamento e la gestione della tassa sui veicoli, offrendo potenzialmente sconti, nuove modalità di calcolo e maggiore trasparenza. Sebbene il decreto sia ancora in fase di approvazione, le anticipazioni indicano un importante passo verso un sistema più equo e efficiente. Ecco tutto ciò che devi sapere sulle novità del prossimo anno.

Sono in arrivo novità sul bollo auto a partire dal 1° gennaio 2026. Nonostante debba ancora concludere il suo iter parlamentare prima di tornare al Consiglio dei ministri per l’ok definitivo, il decreto attuativo della riforma fiscale numero 111 del 2024, recante «Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale» contiene modifiche all’attuale sistema di pagamento della tassa sui veicoli. Si tratterebbe di una piccola rivoluzione relativa alle auto immatricolate dal prossimo anno. Nel provvedimento, verrebbe superato il pagamento a rate ma si dovrebbe provvedere al versamento di quanto dovuto in un’unica soluzione. 🔗 Leggi su Lettera43.it