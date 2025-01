Sport.quotidiano.net - Pallavolo Casciavola, crollo Veradiol sul campo di Bottegone

(Pisa), 26 gennaio 2025 - Troppo brutta per essere vera, la Verodol CBDfa un brusco passo indietro rispetto alla prova di sabato scorso e cede di schianto suldial cospetto di una squadra che ha interpretato meglio la partita, fondamentale per loro, in chiave salvezza. Orfano di Vaccaro, Barsacchi e Di Pasquale, coach Tagliagambe, manda inla formazione scelta nelle ultime due partite, ovvero Lilli in regia, Ciampalini opposto, Bacherini e Bolognini centrali, Messina e Melani di banda con Marsili libero. Primo set da dimenticare per la Verodol che approccia la partita come peggio non potrebbe. L’unico vantaggio è l’1-0 iniziale, poi sempre un rincorrere fra ricezioni imprecise ed attacchi impalpabili. Dopo l’11-11 le padrone di casa allungano e nonostante l’inserimento di Centi nel ruolo di libero, e di Betti e Corsini, il set non si riapre efa suo il primo parziale.