Morì schiacciato dalla seminatrice | Colpa di un guasto meccanico

Indagini preliminari concluse, da parte della Procura della Repubblica di Lodi, in merito al fascicolo aperto, sette mesi fa, all’indomani dell’infortunio sul lavoro avvenuto a Brembio e costato la vita al trattorista di 18 anni Pierpaolo Bodini. Il giovane, regolarmente assunto da un’impresa agricola che si occupa di coltivazioni proprie e lavorazioni conto terzi, la mattina del 20 giugno 2024, era rimastoda una delle due pesanti braccia mobili di una macchinache si era aperta all’improvviso. Era al lavoro in una cascina di via Cavour a Brembio. Secondo quanto ricostruito, il giovanissimo, seppur già esperto agricoltore, si era accorto che uno dei bracci non scendeva e dunque aveva cercato di far uscire manualmente, con l’ausilio di un manufatto, un perno di sicurezza pensando però che il pistone avrebbe tenuto il manufatto