Michelle Hunziker sarà tra le conduttrici dell’Eurovision Song Contest 2025

Settimana decisamente da ricordare per. Poco prima di spegnere quarantotto candeline, è infatti arrivata una grande soddisfazione:tra le. Lo show si terrà dal 13 al 17 maggioa Basilea, in Svizzera, Paese vincitore dell’ultima edizione grazie all’artista Nemo e alla sua canzone The Code, che si è imposta con 591 punti totali., nata a Sorengo, nel Canton Ticino,affiancata dall’attrice e presentatrice svizzero-americana Hazel Brugger e dalla cantante svizzera Sandra Studer. L’Italia, come di consueto,automaticamente tra le nazioni finaliste della competizione. A decretare chi ci rappreseterà quest’anno- onore ed onere toccato ad Angelina Mango nel 2024-, come al solito, il Festival di Sanremo.