Oasport.it - LIVE Sinner-Zverev 6-3, 7-6, 2-1, Australian Open 2025 in DIRETTA: avvio di terzo set combattuto

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-2 In rete la risposta di diritto dell’azzurro.40-15 Battuta esterna vincente del teutonico.30-15 Servizio e diritto lungolinea, lungo il lob di rovescio dell’italiano.15-15 Forza la seconda e ottiene un servizio vincente al centro il tedesco.Seconda di servizio.0-15 Lungo un diritto interlocutorio dal centro del n.2.2-1 Rovescio incrociato vincente diresta fermo.40-0 Le ha provate tutte, ma non ha sfondato. E alla fine il tedesco mette in rete la volée di rovescio dopo una disperata palla corta.30-0è costretto a forzare, ma spara fuori il diritto centrale.15-0 Ace al centro di.1-1 Battuta vincente al centro di, che è ancora pienamente in partita. Non si è per nulla lasciato andare dopo i primi due set persi.