Oasport.it - LIVE Marcialonga 2025 in DIRETTA: giro di boa di Canazei effettuato, restano 15 uomini e 7 donne

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLE 20 KM DI SCI DI FONDO ALLE 12.30 E ALLE 15.0008:52 Vebjoern Moen si prende lo sprint dei 18.9 km. Adesso si scende per un bel po’, fino a Predazzo.08:50 Si sta staccando purtroppo Lorenzo Busin, già bravo a rimanere nel gruppo di testa per 18 chilometri.08:47 Lein 6 davanti. Laon (SWE), Lodin (SWE), Fleten (NOR), Hedenstroem (SWE), Alnaes (NOR), Beangman (SWE) e Slind (NOR).08:45 Manca pochissimo aldi boa di.08:44 Si è staccato intanto Gjerdalen, non vincerà quindi per la quarta volta in carriera la.08:42 Lorenzo Busin deve tenere duro, al momento chiude il gruppo di testa.08:40 C’è anche la medaglia d’oro nella 50 chilometri di Oberstdorf Emil Iversen (NOR). Ricorderete il finale di gara controverso a seguito del quale furono squalificati Klaebo e Bolshunov, era il 2021: quando lo sci di fondo comprendeva ancora la corazzata russa08:37 Sono rimaste già in sei ledopo 10 chilometri.