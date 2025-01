Oasport.it - LIVE Conegliano-Chieri 1-0, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: 25-18, le campionesse del mondo dominano il primo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-0 Parallela vincente di Haak che passa sopra il muro e va a segno in zona 6.SECONDO SET18.25set devastante diche è partita fortissimo in fase break arrivando ad avere un vantaggio anche di 10 punti. Protagonista Haak con 7 punti totali ed il 75% in attacco25-18 Haak lascia andare il braccio, piega le mani del muro e consegna ailset.24-18 Fast vincente di Zakchaiou24-17 Pallonetto spinto di Lanier che approfitta la poca invadenza del muro avversario su una palla a fil di rete.23-17 Termina ampiamente lungo l’attacco di Lanier che cercava le mani alte del muro23-16 Si ferma in rete il servizio di Lubian23-15 Ace di Lubian!! La centrale azzurra è entrata per la battuta e ripaga la scelta di Santarelli pizzicando gli ultimi centimetri di campo22-15 Pallonetto dietro il muro vincente di Haak.