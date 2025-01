Juventusnews24.com - Kolo Muani Juventus, Di Napoli curioso: «Come potrà convivere con Vlahovic è un tema che dovrà affrontare anche Thiago Motta. Se possono giocare insieme? Dico questo»

di RedazioneNews24, Disulla convivenza con: tutte le dichiarazioni sull’attaccanteL’ex calciatore Arturo Diha parlato in esclusiva anews24 per analizzare l’esordio in bianconero di, subito in gol.PAROLE – «Intanto bisogna dargli il tempo di entrare in quello che è il concetto del nostro calcio, oggi il nostro calcio è in continua crescita rispetto agli anni addietro e quindi si fa fatica nel campionato italiano. Va detto che è un ragazzo che se si presenta così, con un gol che può sembrare semplice ma non lo è affatto vuol dire cheè ragazzo che ha grandissime qualità e quindi sicuramente sarà un valore aggiunto. Sonodi sapereconè unche, laha le qualità percon entrambi però deve trovare i giusti equilibri».