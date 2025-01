Immenso Sinner, bis a Melbourne e terzo Slam in carriera

Leggi su Ildenaro.it

(AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Nessuna palla-break concessa, quarto giocatore a riuscirci negli ultimi 35 anni in una finale Major dopo Sampras (Wimbledon 2025), Federer (Wimbledon 2003) e Nadal (Us Open 2017). E’ forse questo il dato di una supremazia incontestabile, quella espressa da Jannik, riconfermatosi re di. Nella finale dell’Australian Open 2025, primodella stagione (con un montepremi record di 96,5 milioni di dollari australiani) che si è concluso sui campi in cemento diPark, il 23enne di Sesto Pusteria, numero uno del mondo, ha battuto per 6-3 7-6(4) 6-3, in due ore e 42 minuti di partita, il tedesco Alexander Zverev, n.2 del ranking e del seeding, superato per la terza volta in sette confronti, la seconda consecutiva. Il fuoriclasse altoatesino diventa così il primo tennista italiano a conquistare tre trofei, scavalcando Pietrangeli, e il 15esimo tennista nell’Era Open a vincere più titoli agli Australian Open e l’11esimo a conquistarne due edizioni di fila.