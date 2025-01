Biccy.it - Gianmarco tronista, 100 corteggiatrici nello studio per lui: il commento di Martina

Steri dopo il palo ricevuto daDe Ioannon a Uomini e Donne è diventato une la redazione è stata letteralmente presa d’assalto da email e telefonate di ragazze pronte a corteggiarlo. Secondo quanto trapelato la produzione avrebbe ricevuto oltre 8 mila richieste e 100 fortunate ragazze sono state fatte scendere nel corso della prima puntata dedicata al suo trono. Loro hanno preso posto negli spalti dedicati ai corteggiatori di tutti i tronisti e anche nelle ultime file, quelle dove generalmente stanno le persone del pubblico.Il video è stato mostrato ae Ciro durante la loro intervista a Verissimo e l’exha così commentato: “Un successo mai visto prima, non se l’aspettava nemmeno lui, è un ragazzo molto umile e non pecca di troppa sicurezza, anche dal video ho visto che era un po’ in difficoltà.