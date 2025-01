Anteprima24.it - Dodicenne investito mentre attraversava, in codice rosso al Moscati

Tempo di lettura: < 1 minutoUn 12enne, è statostava attraversando una pubblica via. E' quanto accaduto a Candida. La conducente del veicolo si è subito fermata per prestare soccorso. Il minore, cosciente e dolorante ad una gamba, è stato trasportato da personale sanitario del 118 presso il Pronto Soccorso dell'ospedaledi Avellino, in "", ma non in pericolo di vita. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano, per gli accertamenti del caso.