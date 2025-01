A Gaza dopo 14 giorni la tregua tiene

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

4.15 La fragileentra oggi nella sua seconda settimana,lo scambio di ieri tra 4 ostaggi israeliani e circa 200 prigionieri palestinesi liberati tra grida di gioia. Ma mentre Israele e Hamas completavano l'operazione, una disputa dell'ultimo minuto ha bloccato il previsto ritorno di centinaia di migliaia di palestinesi sfollati nella Striscia di. Israele ha bloccato il passaggio dei palestinesi verso nord finché una donna civile tenuta in ostaggio non fosse stata liberata come previsto dall'accordo.