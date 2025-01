Oasport.it - Sinner e il vantaggio su Zverev per il n.1 nel ranking ATP: come può cambiare in finale

L’ultimo atto del tabellone di singolare maschile degli Australian Open 2025 metterà di fronte il numero 1 delATP, l’italiano Jannik, ed il numero 2, il tedesco Alexander: il match andrà in scena domani, domenica 26 gennaio, a partire dalle ore 9.30 italiane.La sfida sarà molto importante per la classifica mondiale: ovviamente fino a questo momento i due tennisti hanno incamerato lo stesso numero di punti, 1300, lasciando invariata la distanza di 2995 punti tra i due con la quale si era partiti all’inizio del torneo di Melbourne.Il tennista italiano, dunque, era già certo di restare numero 1 del mondo, in quanto essendo detentore del titolo, lunedì 27 scarterà i 2000 punti conquistati lo scorso anno ed in questo momento è a quota 11130 in classifica, mentre il teutonico, uscito in semia Melbourne nel 2024, ne perderà 800 ed ora è a quota 8135.