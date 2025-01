Lettera43.it - Sfuma il sogno di Bolelli e Vavassori, Heliovaara e Patten vincono in rimonta gli Australian Open

In attesa della sfida per il titolo tra Jannik Sinner e Alexanxder Zverev nel singolare maschile, gli occhi degli appassionati di tennis italiani erano puntati sull’epilogo del torneo di doppio maschile dell’, con Simonee Andreaalla ricerca del primo Slam. Dopo aver vinto un primo set giocato alla grande, gli azzurri hanno ceduto alla coppia formata dal finlandese Harrie dal britannico Henry. Punteggio finale 6-7, 7-6, 6-3 in poco più di tre ore di match.Andreae Simone(Getty Images).Nel torneo femminile trionfo di Keys contro SabalenkaPer il secondo anno consecutivo, a Melbournesi sono fermati sul più bello. Per quanto riguarda invece il torneo femminile, vittoria a sorpresa di Madison Keys, che ha battuto la due volte campionessa Aryna Sabalenka: primo successo in uno Slam per la statunitense, numero 19 del seeding, dopo due ore di lotta con i parziali di 6-3, 2-6, 7-5.