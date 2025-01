Cinemaserietv.it - Qual è il significato della bambina col cappotto rosso in Schindler’s List?

Leggi su Cinemaserietv.it

Lacon ilinè uno dei simboli più potenti e riconoscibili del film di Steven Spielberg. In una pellicola girata interamente in bianco e nero, la sua figura spicca come unico elemento a colori, sottolineando con forza il dramma e l’individualità delle vittime dell’Olocausto. Questo momento si svolge durante la drammatica scenaliquidazione del ghetto di Cracovia, dove Oskar Schindler (Liam Neeson) nota da lontano unavestita dimentre i nazisti attaccano la comunità ebraica. Più tardi, ilriappare su un carro carico di corpi senza vita, sottolineando la brutalità e l’assurdità del genocidio nazista.La scelta di Spielberg di utilizzare il colore per ilha unsimbolico. Ilrichiama l’attenzione dello spettatore, rendendo impossibile ignorare la tragedia individuale