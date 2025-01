Gamberorosso.it - L'ora dei Martinotti: ecco 15 ottimi Lambrusco da provare almeno una volta a tavola

Leggi su Gamberorosso.it

La new wave del, che coincide con un cambio di generazione importante e portatore di grandi novità, non lascia ai margini le etichette che appartengono alla categoria "più semplice" del rosso frizzzante più amato. Parliamo dei fermentati in autoclave, ovvero con il metodoo charmat.Le migliori 15 etichette dimetodoQuesta tipologia è la più corposa, ancora, nel mondo del. Anche perché si tratta in genere dei vini più immediati e anche meno costosi, vini da bere con spensieratezza ma non per questo meno interessanti e intriganti.la nostra selezione: le 15 etichette che ci hanno maggiormente convinti nel corso degli assaggi nell'anno appena trascorso.di Sorbara V. del Cristo 2023CavicchioliSan Prospero (MO)L'azienda, dal 2011, è entrata a far parte del gruppo Giv, tuttavia la gestione continua a restare saldamente nelle mani della famiglia Cavicchioli, rappresentata da Sandro e Claudio.