Oasport.it - LIVE Snowboard, PGS Rogla 2025 in DIRETTA: cinque azzurri ai quarti di finale!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.36 Huber (GER) e l’idolo di casa, lo sloveno Mastnak al cancelletto per la seconda batteria dei.13.35 KARL fenomenale. Recupera dopo essere stato 46 centesimi sotto al primo intermedio: recupera e rifila 23 centesimi a Yankov.13.34 Apre il quadro deila sfida luccicante tra il bulgaro Yankov e l’austriaco Karl.DIMASCHILI13.33 Recupera qualcosa Riegler ma passa Maderova, in semiper 6 centesimi di distacco.13.32 Ultimo quarto di. Scontro generazionale tra la 51enne austriaca Riegler e la 21enne ceca Maderova.13.31 PAYER IN SEMI: non basta il tentativo di rimonta neldi Dekker, out per soli 9 centesimi.13.30 Al cancelletto pronte l’austriaca Payer contro l’olandese Dekker.13.30 DOMINA MIKI che chiude in accelerazione e mega distacco di 1.