Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Sprint tl Engadina 2025 in DIRETTA: conclusa la qualificazione femminile, alle 11.20 tocca agli uomini

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.03 Termina laalla prova. Attendiamo ora come saranno composte le batterie dei quarti di finale.11.01 Con un colpo di coda finale le statunitensi Anderson e Oldham si inseriscono in zona, rispettivamente in 24ma e 28ma posizione.11.00 Ancora una decina di atlete devono completare la loro prova, difficilmente vedremo altri inserimenti nelle trenta.10.59 Molto bene anche la svedese Hansson, quinta a 7.63, e la canadese Schmidt, decima a 8.60. Eliminata Kerttu Niskanen.10.58 La norvegese Harviken si infila in terza posizione! 7.09 il ritardo per lei da Sundling.10.58 Non male la statunitense Jortberg, 13ma a meno di 10? dalla testa.10.56 Molto bene l’austriaca Scherz, ottava al traguardo con un margine risicatissimo dalla settima, la norvegese Fossesholm.