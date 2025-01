Linkiesta.it - L’Europa rafforza le alleanze commerciali per fronteggiare il protezionismo di Trump

Il 17 gennaio la Commissione europea ha annunciato l’estensione dell’accordo commerciale con il Messico, rinnovando un’intesa siglata vent’anni fa endo una partnership con un Paese che nel 2023 ha importato beni dall’Unione europea per circa cinquantatré miliardi di euro con una bilancia commerciale nettamente a favore di Bruxelles. È il secondo annuncio di questo tipo in meno di due mesi dopo che ad inizio dicembre Ursula von der Leyen era volata a Montevideo per concludere il trattato di libero scambio con i leader di Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay, mettendo fine ad una trattativa durata venticinque anni. Nei Paesi del Mercosur le esportazioni superano gli ottanta miliardi, numeri destinati a crescere dopo l’accordo di dicembre che aprirà all’Unione europea le porte di un mercato da settecento milioni di consumatori.