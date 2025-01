Ilrestodelcarlino.it - La coppia ’prigioniera’ in casa a Premilcuore: “Intervento al via a febbraio”

Forlì, 25 gennaio 2025 – Nei giorni scorsi la storia di Riccardo Fois ed Emanuela Sola, romani d’origine ma da 12 anni nel podere Pantano dia 4 km dal paese e a circa 300 metri dalla strada provinciale 3 del Rabbi, ha fatto il giro d’Italia sulle tv nazionali e sui social. I due hanno raccontato di “essere prigionieri del fango e della burocrazia”. Imputato dei loro disagi è il Fosso del Forcone, che dall’alluvione del maggio 2023 e poi anche nel giugno scorso è uscito dagli argini, trascinando alberi, rocce e fango nella strada di accesso all’abitazione. Per far luce sulla storia e sbrogliare l’intricata matassa sulle responsabilità degli interventi, abbiamo chiesto il parere dell’ingegnera Sara Vannoni, responsabile dell’Ufficio territoriale Forlì-Cesena dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile.