Iltempo.it - Il compagno Almasri. La vera storia degli accordi e i centri di tortura creati dalla sinistra

Lache ha creato idilibici se la prende con Giorgia Meloni se rimpatria untore. È la solita ipocrisia dem, che ora usa, come una clava contro il governo, il caso, rilasciato dai giudici della Corte d'appello di Roma per un vizio di forma nel mandato d'arresto della Corte penale internazionale. Per i giudici quella detenzione era illegittima e il Viminale, così come ha fatto liberando suo malgrado i migranti in Albania, ha eseguito il provvedimento della magistratura, disponendo inoltre l'immediato rimpatrio di un pericoloso clandestino che poteva far perdere le proprie tracce. Eil Pd, anziché criticare l'operato dei giudici, attacca duramente l'Esecutivo, con il dileggio della segretaria Elly Schlein al presidente del Consiglio. «Meloni dichiarava guerra ai trafficanti in tutto il globo terracqueo, ne arrestano uno e lo riaccompagna a casa», ironizza la capa dei dem, pur di non guardare in casa propria.