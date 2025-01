Tvzap.it - “Grande Fratello”, la brutta sorpresa su Luca: cosa sta succedendo

News tv. “”, lasusta– La puntata deldi giovedì 23 gennaio è stata piena di novità. Non era mai accaduto nella storia del reality che i concorrenti eliminati avessero il privilegio del ripescaggio. Nel corso della diretta non sono mancate le consuete nomination e l’apertura di un nuovo televoto eliminatorio. Il pubblico è stato chiamato a scegliere tra Amanda Lecciso, Iago Garcia, Lorenzo Spolverato,Calvani, Shaila Gatta e Stefania Orlando: uno di loro dovrà abbandonare la Casa. Poco dopo l’apertura del televoto, i dati dei sondaggi su siti, forum e pagine social dedicati alhanno mostrato subito un tratto comune: il concorrente meno votato. Si tratta diCalvani: l’attore, protagonista assoluto degli ultimi giorni tra discussioni e violazione del regolamento per il famoso biglietto-gate è al momento il candidato all’eliminazione.