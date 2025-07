Arrestato per pedofilia per anni aveva lavorato nei centri per l' infanzia | Abusi su duemila bambini Famiglie sconvolte

Un ragazzo di 28 anni australiano, Joshua Brown, √® stato arrestato e incriminato per pedofilia con accuse terribili: potrebbe infatti¬†aver molestato sessualmente oltre 2.000 bambini nello. 🔗 Leggi su Leggo.it ¬© Leggo.it - Arrestato per pedofilia, per anni aveva lavorato nei centri per l'infanzia: ¬ęAbusi su duemila bambini¬Ľ. Famiglie sconvolte

Finto matrimonio con una bambina a Disneyland Parigi: chi √® l’uomo arrestato, accusato di pedofilia - Jaskarn Jhaj, 39enne britannico gi√† condannato per pedofilia e noto per altri discutibili eventi messi in scena con minorenni, √® stato arrestato a Disneyland Paris per aver inscenato un finto matrimonio con una bambina di 9 anni.

Arrestato pedofilo, realizzava spettacoli a sfondo sessuale con bambini anche di due anni Vai su X

