Aquilani su Gasperini | È l’uomo giusto per la Roma Con Ranieri è una garanzia

Alberto Aquilani approva l’approdo di Gian Piero Gasperini sulla panchina della Roma. In un’intervista rilasciata all’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’ex centrocampista giallorosso e attuale tecnico del Catanzaro ha espresso il proprio entusiasmo per la nuova guida tecnica della squadra capitolina. “ Gasperini è l’uomo giusto – ha dichiarato – visto quello che ha fatto con l’Atalanta, è stata la scelta migliore per la Roma. L’accoppiata con Ranieri poi è una garanzia”. Spalletti maestro, Iemmello leader a Catanzaro. Durante l’intervista, Aquilani ha parlato anche del suo percorso da allenatore e del suo rapporto con Pietro Iemmello, definito il “ Totti di Catanzaro ” per il carisma e il legame con la città: “Lo stimo molto, è stato un motivo in più per accettare questa avventura. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

