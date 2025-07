Il Museo del Fumetto di Milano vuole dare al Comune 135 tavole Marvel per ripagare il suo debito

Il Museo del Fumetto sta valutando di offrire al Comune di Milano 135 tavole originali dei supereroi Marvel per vedersi estinto il debito rimanente per l’utilizzo degli spazi di viale Campania. Si tratta di una cifra di poco superiore ai 160mila euro e, in questo modo, l’attuale gestore, la Fondazione Franco Fossati, vorrebbe assicurarsi la possibilitĂ di partecipare al bando per l’assegnazione dello stesso spazio. L’idea nasce da una proposta illustrata lunedĂŹ in commissione cultura di Palazzo Marino da Domenico Piraina, direttore del settore cultura. La possibile soluzione sfrutterebbe un istituto previsto dal diritto civile, “ prestazione in luogo dell’adempimento ”, che permette di liberarsi da un’obbligazione eseguendo una prestazione diversa da quella originariamente prevista. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Š Ilfattoquotidiano.it - Il Museo del Fumetto di Milano vuole dare al Comune 135 tavole Marvel per ripagare il suo debito

Chiude il museo del fumetto di Milano: il triste annuncio sui social - WOW spazio fumetto, il museo del fumetto a Milano chiude. La notizia era nell'aria da alcuni giorni e ora è realtà .

Quando e perchĂŠ chiuderĂ il WOW Spazio Fumetto di Milano, le ultime parole del museo: “Salutiamoci con un SOB” - Il Museo WOW Spazio Fumetto di Milano chiuderĂ il prossimo 15 giugno quando dovrĂ liberare i locali in viale Campania 12 che verranno riassegnati dal Comune con un nuovo bando.

“Abbiamo lottato contro i mulini a vento. Anche per dei supereroi è troppo”: il Museo del Fumetto di Milano costretto a chiudere definitivamente - Dopo ben 14 anni d’attività , Il Museo del fumetto di Milano chiuderà . “È con grandissimo dispiacere che la Fondazione Franco Fossati annuncia il definitivo abbandono degli spazi di WOW Spazio Fumetto, il museo del fumetto di Milano gestito con grande passione e successo per ben 14 anni.

