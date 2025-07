foundation stagione 3 prepara il perfetto spin off di isaac asimov

La prima puntata della stagione 3 di Foundation, intitolata “A Song For the End of Everything”, ha suscitato grande interesse tra gli appassionati di science fiction. Tra le novitĂ e i possibili sviluppi futuri, si discute di un potenziale spin-off dedicato a uno dei personaggi piĂą affascinanti e complessi della serie: Lady Demerzel. In questo approfondimento si analizzano le anticipazioni della nuova stagione, i personaggi coinvolti e le possibilitĂ di un progetto parallelo che potrebbe espandere ulteriormente l’universo creato da Isaac Asimov. le storie di lady demerzel come base per uno spin-off di foundation. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

