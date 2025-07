Emmy 2025 Kathy Bates fa la storia con la sua nomination per Matlock | Il video delle celebrazioni sul set

Kathy Bates ha ricevuto la sua tredicesima nomination agli Emmy per il suo ruolo in Matlock, battendo un primato che apparteneva da quasi 30 anni a Angela Lansbury. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Emmy 2025, Kathy Bates fa la storia con la sua nomination per Matlock: Il video delle celebrazioni sul set

Kathy bates potrebbe stabilire un impressionante record agli emmy quest’anno - Il mondo delle serie televisive si arricchisce di nuovi progetti che puntano a reinterpretare classici del passato, portando in scena interpretazioni innovative e più intense dal punto di vista emotivo.

Kathy bates raggiunge un record storico agli emmy 2023 - kathy bates stabilisce un record agli Emmy 2025. Nel panorama delle produzioni televisive, alcuni traguardi rappresentano tappe fondamentali nella carriera di attori e attrici.

