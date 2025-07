Mostra del Cinema di Venezia 2025 | quali film francesi potrebbero concorrere al Leone d’Oro?

Manca una settimana all’annuncio ufficiale della selezione dell’82ÂŞ edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (in programma dal 27 agosto al 6 settembre 2025 ) e cresce l’attesa per scoprire quali saranno i film francesi in concorso per il prestigioso Leone d’Oro. Secondo le prime indiscrezioni, tra i titoli francesi favoriti spicca “The Wizard of the Kremlin” di Olivier Assayas, con un cast internazionale che include Paul Dano, Jude Law e Alicia Vikander. Il regista tornerebbe così in competizione a Venezia per la quarta volta, dopo le partecipazioni del 2012, 2018 e 2019. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

