Il 15 luglio NXT ha presentato uno show molto atteso, segnato dalle conseguenze di Great American Bash. Tuttavia, non tutti erano contenti: Jordynne Grace era furiosa. La campionessa femminile di EVOLVE, Kali Armstrong, ha fatto il suo debutto sul ring di NXT affrontando Karmen Petrovic. Per Armstrong era l’occasione perfetta per dimostrare il suo valore, ma Jordynne Grace aveva altri piani. If you don't know about @Kaliwwe, get ready. The WWE Evolve Women's Champion is ready for a fight! pic.twitter.comzsjk3vZKtB — WWE (@WWE) July 16, 2025 Il match, che non prevedeva la difesa del titolo, è durato poco: Jordynne Grace è piombata sul ring per attaccare Kali Armstrong, per poi scagliarsi con violenza anche contro Karmen Petrovic. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: la campionessa di EVOLVE, Kali Armstrong, debutta a NXT, ma Jordynne Grace rovina tutto

