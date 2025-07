Alessia Pifferi | la verità dopo l’estate tra nuove perizie e dubbi sulla capacità di intendere

Solo a fine estate si conoscerà la verità su Alessia Pifferi, la donna che ha lasciato morire di stenti la sua bambina di 18 mesi, dopo una settimana trascorsa da sola in casa a Milano. La piccola fu ritrovata cadavere dalla madre il 20 luglio 2022, al suo ritorno a casa dopo 6 giorni trascorsi in compagnia del suo fidanzato di allora. Diana era rimasta a casa da sola, senza acqua né cibo, ad appena un anno e mezzo, ed era morta di fame e di sete. Il programma Incidente Probatorio - Cronache d'estate, in onda sul canale 122 Fatti di Nera, è tornato ad occuparsi del caso, in concomitanza con l'udienza in Corte d'Assise d'Appello a Milano che ha portato alla concessione di una proroga al pool di consulenti nominati per valutare la condizione psichiatrica dell'imputata, già condannata all'ergastolo in primo grado.

