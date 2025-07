La vedova del carabiniere Cerciello | Infangata la memoria di mio marito

“Sferzante è stata l’azione denigratoria verso il ‘mio Eroe’ che si è cercato di non riconoscere come tale”. Sono le parole di Rosa Maria Esilio, vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, ucciso a coltellate la notte tra il 25 e il 26 luglio del 2019 nel quartiere Prati a Roma. Dichiarazioni indignate dopo la riduzione della condanna per Gabriele Natale Hjorth. L a pena è stata ridotta a 10 anni e 11 mesi con la sentenza del terzo processo di appello. I giudici dell’Assise hanno accolto la richiesta della procura generale di abbassare di cinque mesi la pena rispetto agli 11 anni e 4 mesi decisi nell’appello bis. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

In questa notizia si parla di: cerciello - vedova - carabiniere - infangata

Omicidio Cerciello, in appello pena per Hjorth scende a 10 anni e 11 mesi | La vedova: "Infangata la memoria di mio marito" - I giudici hanno accolto la richiesta della procura generale di abbassare di cinque mesi la pena rispetto agli 11 anni e 4 mesi decisi nell'appello bis.

Omicidio di Mario Cerciello Rega, la vedova contro la riduzione della pena a Hjorth: "Denigrato il mio Eroe" - Omicidio Mario Cerciello Rega, Gabriel Natale Hjorth ha ottenuto uno sconto di pena. L'amaro sfogo della vedova del carabiniere ucciso

Ridotta la pena a Hjorth per l’omicidio Cerciello, la vedova: “Infangata la memoria di mio marito” - Rosa Maria Esilio, la vedova del carabiniere Mario Cerciello Rega, ucciso a Roma nella notte tra il 25 e il 26 luglio 2019, è amareggiata dopo la sentenza che ha ridotto la pena a Gabriel Natale Hjorth.

Omicidio del carabiniere Cerciello Rega a Roma: la pena per Hjorth ridotta a 10 anni e 11 mesi. La vedova: «Infangata la memoria del mio eroe» Vai su Facebook

La vedova del carabiniere Cerciello Rega: "Infangata la memoria di mio marito". Nel terzo processo d'appello per l'omicidio del vicebrigadiere del luglio 2019, la condanna per Hjorth è stata ridotta di cinque mesi #ANSA Vai su X

La vedova del carabiniere Cerciello: 'Infangata la memoria di mio marito'; Ridotta la pena a Hjorth per l'omicidio Cerciello, la vedova: Infangata la memoria di mio marito; Omicidio Cerciello Rega, per Gabriele Natale Hjorth pena ridotta di (altri) 5 mesi. La vedova: «Infangata la sua memoria».

La vedova del carabiniere Cerciello: 'Infangata la memoria di mio marito' - "Questo processo così lungo, caratterizzato da una vergognosa slealtà processuale per confondere responsabilità e motivazioni per biechi interessi in termini di sconti di pena, non ha fatto altro che ... Secondo ansa.it

Ridotta la pena a Hjorth per l’omicidio Cerciello, la vedova: “Infangata la memoria di mio marito” - Rosa Maria Esilio, la vedova del carabiniere Mario Cerciello Rega, ucciso a Roma nella notte tra il 25 e il 26 luglio 2019, è amareggiata dopo la sentenza ... Come scrive fanpage.it