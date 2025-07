Ultimo giorno per acquistare Roborock QV 35S con 190 € di sconto

Ancora poche ore per acquistare il robot aspirapolvere Roborock QV 35S al prezzo scontato di 499,99 € grazie a un coupon da 190 €. Un'opportunità da non perdere per avere un dispositivo completo con aspirazione potente, lavaggio automatico e gestione intelligente via app.

