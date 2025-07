Scuola competizione e disagio | tre interrogativi aperti Lettera

Inviata da Enrico Fortunato Maranzana - Ogni scuola riflette un modello di societĂ . Le recenti dichiarazioni del Ministro Valditara ci spingono a chiederci quale visione stiamo davvero proponendo ai giovani: un modello fondato sull’adeguamento e sulla competizione, oppure uno basato sulla crescita personale e sulla cooperazione? L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Cristiano Corsini, docente di pedagogia: «Il sistema dei voti a scuola nasce con lo scopo di selezionare e classificare e troppo spesso crea una competizione tossica» - Dal ragazzo che non ha fatto l'orale della maturità per contestare il sistema dei voti al giovane pakistano bocciato per cui si sono mobilitati compagni e professori: il sistema di valutazione della scuola italiana va cambiato?

Dopo Gianmaria anche Maddalena, un’altra alunna rifiuta l’esame orale: “I prof pensano solo ai voti, a scuola manca empatia, troppa competizione” - Dopo Gianmaria, ecco Maddalena. Un'altra studentessa ha deciso di presentarsi all’esame di maturità rifiutando però di sostenere il colloquio.

Maturità, Valditara: “Rifiutare l’orale? Le sedi per esprimere disagio ci sono, ma la vita è fatta di valutazioni e competizione” - Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, interviene sulle polemiche legate al boicottaggio della prova orale dell’esame di maturità da parte di alcuni studenti. Secondo orizzontescuola.it

"Torniamo a una scuola più severa per contrastare il disagio nei ... - È uno dei tanti interrogativi emersi durante il convegno, in programma oggi e domani nel Salone ... Da lanazione.it