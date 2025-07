Italian Postcards | tutto sulla nuova serie originale italiana in arrivo su Prime Video | è firmata da un premio Oscar

Serie tv. – Una ragazza viziata dell'Upper West Side catapultata a Palermo senza carta di credito: è questa la premessa irresistibile di Italian Postcards, nuova serie originale annunciata da Prime Video nel corso dell'evento Prime Video Presents Italia 2025, tenutosi al cinema Barberini di Roma. Un progetto ambizioso che promette di unire il gusto della commedia all'italiana con il ritmo serrato delle migliori produzioni internazionali.

Italian Postcards: Prime Video annuncia la nuova serie originale diretta dal premio Oscar Jessica Yu - Creata da Lisa Riccardi e Damiano Bruè, Italian Postcards racconta le disavventure tragicomiche di una giovane e viziata ereditiera newyorkese che viene spedita dal nonno a Palermo.

Da Sabrina Ferilli 'sex guru' nella seconda stagione di 'Gigolò per caso' a Pietro Sermonti ministro dell'amore nel film 'Il Ministero dell'Amore' fino allo show 'Roast in Peace' in cui sei comici sono chiamati a commemorare quattro celebrità 'defunte' - Selvaggia Lucarelli, Francesco Totti.

