Inchiesta edilizia a Milano | Procura chiede 6 arresti tra cui un assessore e un noto imprenditore

La Procura indaga su un presunto sistema di corruzione nella gestione urbanistica milanese. Tra gli indagati l'assessore Giancarlo Tancredi e l'imprenditore Manfredi Catella. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Inchiesta edilizia a Milano: Procura chiede 6 arresti, tra cui un assessore e un noto imprenditore

In questa notizia si parla di: assessore - procura - imprenditore - inchiesta

Lottizzazione abusiva, nessun divieto di dimora per l'ex assessore: respinto il ricorso della Procura - La sesta sezione della Corte di Cassazione, presieduta da Ercole Aprile, si è pronunciata sul ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica di Napoli Nord avverso l'ordinanza emessa dal tribunale di Napoli sezione Riesame che ha revocato la misura del divieto di dimora nel comune di.

Inchiesta Comune: l'ex assessore Rosso in procura - L'ex assessore ai servizi sociali del Comune Lorenza Rosso è stata sentita dai pm nell'ambito dell'inchiesta sul Comune di Genova che vede indagato, tra gli altri, l'ex assessore alla polizia locale e oggi consigliere comunale Sergio Gambino.

Manfredi Catella, la Procura di Milano chiede l'arresto del re del mattone e dell'assessore all'Urbanistica Tancredi - L'immobiliarista presidente di Coima è accusato di corruzione: in 6 sentiti la prossima settimana dal gip Fiorentini, che deciderà sulla misura cautelare.

L'accusa riguarda un appalto che sarebbe stato truccato nel 2017: per la Procura di Bari l'ex assessore avrebbe voluto favorire un imprenditore amico in cambio di voti Vai su Facebook

