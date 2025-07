Dov’è finito il montepremi da 1 miliardo del Mondiale per Club?

La Fifa ha distribuito un montepremi di 1 miliardo di dollari alle 32 squadre partecipanti al Mondiale per Club. Chelsea e Paris Saint-Germain hanno incassato 30 milioni di dollari a testa solo per l’arrivo in finale. Il Chelsea ne ha incassati altri 10 per aver vinto. In totale, “vincendo un torneo precedentemente ignorato da gran parte del mondo del calcio” – scrive il New York Times – il Chelsea ha guadagnato circa 114,6 milioni di dollari. Il punto dell’analisi del giornale americano è proprio questo: alla fine ci guadagnano sempre gli stessi, distorcendo un sistema giĂ distorto. Il Psg è l’unico altro club ad aver superato i 100 milioni di dollari di incassi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Dov’è finito il montepremi da 1 miliardo del Mondiale per Club?

