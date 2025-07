I concerti all' alba tornano con il folk femminista delle Emisurela

Nuovo appuntamento con i concerti all'alba sull'arenile di Cesenatico. Domenica 20 luglio sulla spiaggia libera dei Diamanti a partire dalle ore 6 si esibirĂ un trio tutto al femminile composto da Angela De Leo (fisarmonica), Anna De Leo (violino) e Rita Zauli (percussioni). Emisurela è un. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: concerti - alba - emisurela - tornano

Torna la magia dei concerti all’alba - A Cesenatico c’è una magia che si ripete. Ogni estate, al sorgere del sole, le spiagge libere si riempiono di musica e di tanta gente, che rappresenta un incontro unico, fra i mattinieri che si svegliano all’alba e i tiratardi che invece amano trascorrere le notti nei locali e si rintanano dopo l’alba.

Tre concerti all’alba per “L’Umbria che spacca“ . Sul palco Francamente, Erica Mou e Anna Castiglia - Tre nomi per un dolce risveglio in musica. Sono Francamente il 4 luglio, Erica Mou (nella foto) il 5 luglio e Anna Castiglia il 6 luglio le protagoniste del “ Garden Stage ”, il palco più originale de “ L’Umbria che Spacca “, a Perugia dal 2 al 6 luglio.

Cesenatico, tornano per l'estate i concerti all'alba piĂą amati della riviera - Quello dei concerti all'alba in spiaggia a Cesenatico rimane uno degli appuntamenti piĂą amati della stagione estiva romagnola.

I concerti all'alba tornano con il folk femminista delle Emisurela; Le Emisurela portano il nuovo liscio su Rai 1; Cesenatico, tornano per l'estate i concerti all'alba piĂą amati della riviera.

Le “Emisurela” suonano all’alba - Nuovo appuntamento con i concerti all’alba sull’arenile di Cesenatico. Segnala corrierecesenate.it

Tornano i concerti all’alba - Il Resto del Carlino - L’appuntamento è alle 6 di domattina, domenica, a Ponente, nella spiaggia libera adiacente al Circolo Velico, dove si esibiranno dal vivo i ... Segnala ilrestodelcarlino.it