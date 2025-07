Il caso del funerale monzese con il saluto romano finisce sui banchi del Governo

La notizia del funerale in Duomo con la bandiera di Avanguardia Nazionale (associazione sciolta nel 1976) e il saluto romano al termine della esequie sono finite al centro delle cronache nazionali. Adesso la vicenda finisce anche sulla scrivania del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Chi. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: funerale - saluto - romano - finisce

Funerale del Papa: maxi schermo per l'ultimo saluto a Francesco - Sono 130 le delegazioni di capi di Stato e sovrani regnanti che presenzieranno al funerale di papa Francesco di sabato e che, involontariamente, trasformeranno Roma nel più grande palcoscenico diplomatico del mondo.

L’ultimo saluto al Papa. Il funerale al cinema. Porte aperte al Solaris - Il funerale di Papa Francesco sarà proposto in diretta al cinema Solaris di via Turati. Volendo vivere in comunione con altri fedeli l’esperienza delle esequie di Papa Francesco, senza necessariamente raggiungere il Vaticano, ecco la terza via: oggi, dalle ore 10, il Solaris metterà gratuitamente a disposizione dei cittadini una delle sue sale per garantire sul maxischermo la diretta dei funerali, prodotta da TeleVaticano.

Funerale di Gentilini, tutta la Lega per l'ultimo saluto al sindaco sceriffo - Al funerale numerosi politici padovani tra cui il segretario regionale del partito, il parlamentare Alberto Stefani, i sottosegretari Andrea Ostellari e Massimo Bitonci, il consigliere regionale Roberto Marcato, insieme a tanti militanti e cittadini di Treviso che hanno gremito la chiesa di San.

Cristiano Ronaldo ed il suo saluto a Diogo Jota #DiogoJota #cristianoronaldo Vai su Facebook

I funerali di Alvaro Vitali il 26 giugno, l'ultimo saluto all'attore nella chiesa di San Pancrazio a Roma; Trump è a Roma. 250mila fedeli hanno salutato Papa Francesco. Chiusa la bara, diffuso il rogito - Il percorso del corteo funebre di Papa Francesco; Le notizie sulla morte del pontefice di venerdì 25 aprile.

Il funerale delle polemiche. Il neofascista Cattaneo in Duomo ma il saluto romano fa infuriare - Le sue ceneri salutate da un gruppo di camerati, la reazione dell’Anpi e dell’assessora Arianna Bettin. Secondo msn.com

Saluti romani e bracci tesi al funerale. L’addio "nostalgico” nel Duomo di Monza scatena le polemiche: “Scene disgustose” - Alle esequie dell’ex militante Davide Cattaneo, 67 anni, un centinaio di persone hanno risposto “presente”, mentre la bandiera di Avanguardia Nazionale veniva esposta sulla cattedrale ... Segnala msn.com