Il Tribunale Ue conferma | la famiglia Le Pen dovrà risarcire il Parlamento europeo per spese indebite

Il Tribunale dell’Unione europea ha confermato la legittimitĂ della decisione del Parlamento europeo di recuperare qll oltre 300mila euro ritenuti indebitamente percepiti da Jean-Marie Le Pen durante il suo mandato di eurodeputato. Con una sentenza pubblicata oggi, i giudici europei hanno respinto il ricorso presentato dall’ex leader del Front National – e, dopo la sua morte, proseguito dalle figlie in qualitĂ di eredi – stabilendo che l’istituzione europea ha agito nel pieno rispetto dei principi di diritto. La vicenda ha origine da una decisione del Segretario generale del Parlamento europeo, che nel 2024 ha richiesto a Le Pen la restituzione di 303. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Il Tribunale Ue conferma: la famiglia Le Pen dovrĂ risarcire il Parlamento europeo per spese indebite

