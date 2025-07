Nidi e scuole dell’infanzia oltre 2,7 milioni di euro per sostenere e rafforzare la qualità dell’offerta educativa

Bimbi al centro delle politiche della Regione Emilia-Romagna: per consolidare e qualificare il sistema dei servizi 06, in particolare i Servizi educativi 03, e migliorare ulteriormente la qualitĂ dell’offerta educativa puntando sempre piĂą sulla formazione del personale e sulla possibilitĂ di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Nei giorni scorsi ho firmato la richiesta alla Regione Emilia-Romagna del contributo per incrementare i posti nido, con l’obiettivo di abbattere la lista d’attesa, che per il secondo anno di seguito è piuttosto consistente. Fino a due anni fa i nostri nidi comunali so Vai su Facebook

Comunicato Regione: Nidi e Scuole dell'infanzia. 34 milioni di euro nel 2025 per sostenere e rafforzare, in Emilia-Romagna, la qualità dell'offerta educativa. Via libera dalla Giunta alla programmazione e ripartizione delle risorse tra Comuni e Unioni. L'assess; Asili nido e scuole dell'Infanzia: La qualità dell'educazione ai bambini passa attraverso la professionalità degli operatori; Il Comune esternalizza il nido di Valtesse ricostruito con il Pnrr. I sindacati: “Così si riduce la qualità educativa”.