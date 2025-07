A Ribalta Marea arriva il giovane divulgatore Edoardo Prati con lo spettacolo Come è profondo il mare

Nuovo appuntamento al Teatro all'aperto di Cesenatico con i giovani divulgatori piĂą noti nel panorama italiano. A salire sul palco il 23 luglio alle 21 sarĂ Edoardo Prati con “Come è profondo il mare”, co-scritto insieme a Manuela Mazzocchi e Enrico Zaccheo per la regia di Enrico Zaccheo. “Come è. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: prati - edoardo - profondo - mare

Cultura per pochi: Edoardo Prati l’esempio dell’elitarismo intellettuale? - Ultimamente si è aperto un dibattito interessante sul ruolo e la figura dell’intellettuale moderno, l’intellettuale dei giorni d’oggi, e di quanto, troppo spesso, sia un mero cosplay di sé stesso.

UlisseFest 2025: Edoardo Prati sul palco del Teatro delle Muse di Ancona in "Come è profondo il mare" - Un evento imperdibile come anteprima del Lonely Planet UlisseFest. Edoardo Prati, una delle voci più sorprendenti del panorama culturale italiano, arriva ad Ancona con la prima data del tour "Come è profondo il mare", un progetto teatrale che con i versi di Omero e la poesia contemporanea ci.

“Milano per Gaber” in 5 spettacoli a giugno, al via con Edoardo Prati - Roma, 19 mag. (askanews) – Torna con cinque appuntamenti una nuova edizione di “Milano per Gaber”, la rassegna di spettacoli e incontri con i quali la Fondazione Giorgio Gaber approfondisce e ripropone al pubblico degli appassionati e alle nuove generazioni il vastissimo repertorio musicale e teatrale del Signor G.

Il 30 Luglio torna Rinascimento Culturale con Edoardo Prati: come è profondo il mare. Info e dettagli in locandina e sul sito web: www.rinascimentoculturale.it https://www.comune.erbusco.bs.it/eventi/rinascimento-culturale-4/ Vai su Facebook

Edoardo Prati, porto Com'è profondo il mare a UlisseFest; Come è profondo il mare • 7 Lug 2025 • Teatro Parenti • Milano; Edoardo Prati porta in scena 'Come è profondo il mare': un viaggio poetico tra mito e scoperta interiore.

Edoardo Prati, porto Com'è profondo il mare a UlisseFest - Nel suo nuovo spettacolo 'Come è profondo il mare' Edoardo Prati, giovane divulgatore appassionato di studi classici, tra le voci più sorprendenti del panorama culturale, parte da Omero per ... Secondo ansa.it

’Com’è profondo il mare’ con Edoardo Prati - Il Resto del Carlino - Il Chiostro della Corte Ospitale, a Rubiera, stasera dalle 21 propone Edoardo Prati con lo spettacolo ’Come è profondo il mare’, nell’ambito della rassegna ’L’Emilia e una notte’. Segnala ilrestodelcarlino.it