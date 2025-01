Quotidiano.net - Fs, valzer di nomine. Strisciuglio ad di Trenitalia

Sarà Giampieroil nuovo amministratore delegato di: un tecnico, scelta interna al gruppo, che lascerà la gestione dell’infrastruttura ferroviaria (è ad di Rfi) per passare a gestire l’offerta di trasporto passeggeri sostituendo, alla guida di, Luigi Corradi che si sposta a Fs International. È un rimpasto tutto interno quello che ha indicato il consiglio di amministrazione del gruppo Ferrovie dello Stato e che si concretizzerà con il via libera dell’azionista, il ministero dell’Economia. Alla guida di Rfi arriva Aldo Isi che dal dicembre 2021 è amministratore delegato e direttore generale di Anas, dove come nuovo capo azienda è in arrivo Claudio Andrea Gemme. Il presidente di Rfi Dario Lo Bosco passa al vertice della società di ingegneria ferroviaria Italferr.