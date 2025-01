Lanazione.it - Firenze e la tramvia: inaugurata la nuova tratta, ecco la Vacs, “Una città più unita”

Leggi su Lanazione.it

, 25 gennaio 2025 – “Unapiù connessa”: così la sindaca diSara Funaro al taglio del nastro della, la variante centro storico della linea T2 della. Per due settimane le corse saranno gratuite dalla fermata Lavagnini Fortezza alla fermata San Marco Università. L’inaugurazione si è svolta con la presenza, oltre che della sindaca, dell’ex sindaco Dario Nardella e del presidente della Regione Eugenio Giani, oltre che di un nutrito gruppo di cittadini. Gli amministratori locali hanno svolto il giro inaugurale e poi appunto c’è stato il simbolico taglio del nastro tricolore. “Una risposta per tutte le nostre cittadine e cittadini – dice la sindaca – La costruzione delle tramvie non sono solo progetti di collegamento tra pezzi di cantiere ma è un piano vero e proprio di connessione dellacon i comuni dell’area metropolitana”.