EA Sports FC 25 non vende quanto sperato, crolla il titolo di Electronic Arts

È la fine di un’era? Forse troppo presto per dirlo, ma di certo c’è che i risultati di EAFC 25 sono ben lontani dai piani che l’azienda produttrice, la, aveva in mente dopo la fine della sua lunga collaborazione con la FIFA. A sostegno di questo scenario di crisi ci sono i dati: nella giornata di giovedì 23 gennaio 2025 l’azienda ha avuto il suo calo peggiore in Borsa in un solo giorno dal 2008, meno il 16,7%, che, secondo Reuters, si traduce in un diminuzione della capitalizzazione di mercato di circa 6 miliardi di dollari.EAFC 25 mette in crisiIl crollo in Borsa deldiè dovuto, come detto, alle scarse previsioni sul suo ultimo videogioco di calcio, EAFC 25, che non è riuscito a eguagliare le performance dell’edizione del 2023, l’ultima a marchio FIFA.