Notizie.com - È pieno scontro fra governo e magistratura, proteste in tutta Italia. A Napoli i giudici abbandonano l’aula mentre parla Nordio

Leggi su Notizie.com

Prima hanno sollevato la Costituzione al cielo; poi, quando il ministroha preso la parola, si sono avviati – come annunciato – fuori dal. I magistrati hanno così attuato l’annunciata protesta contro il ministro della Giustizia, il cui nome è legato al progetto di riforma costituzionale che prevede la riforma del Titolo IV. E, in particolare, la separazione delle carriere fra Pm e giudice.Siamo nel Salone dei Busti di Castel Capuano, a. Il Guardasigilli si trova nel capoluogo partenopeo per l’inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte d’Appello. La dimostrazione dei magistrati è iniziata fin da subito, fin dall’esterno del castello, dove indossavano una coccarda tricolore e reggevano un cartello con una frase di Calamandrei. “In questa Costituzione c’è dentrola nostra storia, tutto il nostro passato.