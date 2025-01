Ilrestodelcarlino.it - Diffusione di materiale pedopornografico in Emilia Romagna: tra gli indagati anche un imprenditore

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 25 gennaio 1015 – Due informatici, quattro impiegati eun, tutti di età compresa tra i 50 e i 60 anni: sono tra le persone accusate die detenzione di. Le indagini – svolte dalla polizia del centro operativo per la sicurezza cibernetica di Bologna. – hanno portato le forze dell’ordine ad effettuare quattro arresti e tre denunce in, nell’ambito di una operazione di contrasto alla pedopornografia online. L'attività è stata avviata dal Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia online e si è arrivati all'identificazione degli utilizzatori di account con i quali erano stati condivisi e scaricati immagini e video di pornografia minorile. I decreti di perquisizione personale e informatica, emessi dalla Procura di Bologna ed eseguiti dal centro bolognese, con la collaborazione delle sezioni provinciali di Piacenza, Parma, Modena, Reggio, Ravenna e Rimini, hanno consentito di trovare a carico degliun ingente quantitativo di