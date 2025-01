Anteprima24.it - Detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, scattano le denunce

Tempo di lettura: 2 minutiNel quadro delle attività di prevenzione e contrasto alla criminalità sul territorio, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ha intensificato i controlli nel capoluogo irpino. Nella giornata di ieri, in linea con le direttive del Prefetto, Dr.ssa Rossana Riflesso, il servizio svolto ha avuto come obiettivi principali la prevenzione e la repressione del consumo e dellodi, nonché la lotta ai reati in genere.I controlli si sono svolti nella zona dei giardini di piazza Kennedy, dove sono stati impiegati 5 equipaggi, controllati una 50ina di veicoli e identificate circa 100 persone. I militari (sia in divisa che in borghese) del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Avellino e della locale Stazione, hanno effettuato perlustrazioni capillari e perquisito soggetti che hanno destato sospetto, al fine di prevenire attività illecite legate alle