Civitanovese, vietati passi falsi. A Notaresco in palio punti pesanti

Lavuole a tutti i costi rinforzarsi sugli esterni offensivi. Dopo l’ingaggio del centravanti argentino Rasic, la società del patron Profili ha volontà di tesserare esterni offensivi per provare a rimediare la situazione di classifica che la vede appaiata al penultimo posto a quota 17. Contro ilsaranno indisponibili Foglia e Buonavoglia, Senigagliesi avrà soltanto il 2005 Aprea. A proposito di Foglia, oggi il giocatore dovrebbe firmare definendo una volta per tutte il suo passaggio in rossoblù. Contro il Roma City, il tecnico rossoblù aveva schierato Brunet sulla fascia e a fine gara aveva giudicato in maniera positiva l’esperimento. Se nel frattempo non verrà ingaggiato nessuno, è lecito pensare che si ripeterà l’operazione anche contro gli abruzzesi. In attacco, invece, la coperta è piuttosto lunga: ci sono Vila, Bevilacqua, Padovani e Brunet con Rasic in attesa di transfer.