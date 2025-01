Liberoquotidiano.it - "Ci sono anche io": clamoroso a Sanremo 2025, sulla kermesse piomba Aurora Ramazzotti

Al Festival dici saràlei,. No, non sul palco insieme a Carlo Conti, Gerry Scotti, Alessandro Cattelan, Alessia Marcuzzi, Elettra Lamborghini e il resto della "banda" messa a punto per il primo anno del dopo-Amadeus. O almeno, non per quanto previsto oggi. Però la figlia di Michelle Hunziker ed Erossarà comunque protagonista dellapiù attesa dell'anno televisivo e musicale. "Comunque ho una news che non vedevo l'ora di dirvi! - annuncia la 28enne sui social - Condurrò il podcast di Cosmopolitan atroppo gasata!". Mamma e influencer che ha lavorato sì nel mondo della televisione ma che in tutti questi anni di ribalta ha saputoritagliarsi spazi quotidiani più privati e "normali",affronterà l'evento degli eventi in prima linea, sia pure da una posizione meno esposta a eccessi e critiche.